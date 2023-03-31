Abschlepper schleppt Abschlepper ab – Abschlepper Benni in Offenbach Jetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 31.03.2023: Abschlepper schleppt Abschlepper ab – Abschlepper Benni in Offenbach
61 Min.Folge vom 31.03.2023Ab 12
Benjamin Richter aus Offenbach ist Abschlepper aus Leidenschaft. Seit 15 Jahren ist er im Rhein-Main-Gebiet unterwegs. Hin und wieder gibt es Fahrzeuge, die auch den gelernten Kfz-Mechaniker vor Herausforderungen stellen. Heute muss er sich, im Auftrag der Polizei, um einen alten Ford kümmern. Dass es sich dabei ebenfalls um einen Abschleppwagen handelt erfährt er erst später. Eigentlich hat er dafür das falsche Fahrzeug dabei. Wird er den Ford trotzdem abschleppen können?