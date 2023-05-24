Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel EinsFolge vom 24.05.2023
61 Min.Folge vom 24.05.2023Ab 12

Die ehrenamtlichen Stauhelfer Michael Scholz und Wolfhard Eckert sind heute auf der A7 im Dienst. Ihre Aufgabe: Menschen helfen, die in Not sind. Heute müssen sie sich um ein Kind kümmern, dass sich auf der Autobahn übergibt. Und: Tierärztin Nadine Küpper und Tierphysiotherapeutin Dajana Kopernok arbeiten für den mobilen Tierrettungsdienst. Ihr heutiger Fall: eine Katze braucht dringend medizinische Versorgung, da sie Wassereinlagerungen in der Lunge hat und kaum noch Luft bekommt

