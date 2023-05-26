Deutscher Feuerwehrmann in FloridaJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 26.05.2023: Deutscher Feuerwehrmann in Florida
63 Min.Folge vom 26.05.2023Ab 12
Der bayerische Feuerwehrmann Jürgen Schmidt und seine Kollegen sind in Florida Retter in der Not. Zwei Jungs sind mit ihren Paddelbooten gekentert. Von beiden fehlt jede Spur. Jürgen Schmidt macht sich auf die Suche. Die Gewässer rund um Florida sind sehr gefährlich, denn dort tummeln sich einige Alligatoren. Und: Deutsche Gemütlichkeit ist der Exportschlager schlechthin, vor allem in Asien. Das deutsche Gasthaus "Bei Otto" gibt es in Bangkok schon seit 30 Jahren.