Folge vom 03.05.2023: Illegal entsorgter Müll - Mülldedektive Herne
Folge vom 03.05.2023
Guido Thiel und Stefan Schröder sind im Auftrag der städtischen Entsorgungsbetriebe täglich auf der Jagd nach Müllsündern. Ihr heutiger Fall: illegal abgestellter Sperrmüll vor einem Wohnhaus. Dafür befragen sie die Anwohner. Die Suche nach dem Beschuldigten gestaltet sich jedoch schwieriger als gedacht. Und: Inka Brüggemann und Lutz Klose vom Verkehrsdienst Bremerhaven sind im Hafengebiet im Einsatz. Ein Transporter fällt den beiden wegen seiner Überladung direkt auf.