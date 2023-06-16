Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel EinsFolge vom 16.06.2023
61 Min.Folge vom 16.06.2023Ab 12

Die A61 südwestlich von Mainz. An der Anschlussstelle Gau-Bickelheim kontrolliert die Verkehrspolizei Mainz mit einer mobilen Waage Reisefahrzeuge. Stefan Trapp und Jovana Solinske überprüfen ein Auto mit Anhänger und Boot. Schnell wird klar: So darf der Fahrer seine Reise nicht fortsetzen. Und: Auf dem Campingplatz Inselcamping Werder am Plauer See genießen Urlauber und Dauercamper das ganze Jahr über die Campingidylle. Platzwart Herbert achtet darauf, dass sich alle an die Regeln halten.

