Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 15.05.2023: Sperrmüll entsorgen - Wertstoffhof Herne
Folge vom 15.05.2023
9 Uhr Morgens in Herne: Im Wertstoffhof kommen die ersten Kunden an und wollen ihren Müll entsorgen. Sven Köster und Martin Sieland sind dafür zuständig, den angelieferten Müll zu kontrollieren, denn Je nach Menge und Art des Mülls fallen unterschiedliche Kosten an. Gute Laune und Spaß steht bei ihnen dabei immer im Programm. Und: In Karlsruhe führt die Polizei eine Großkontrolle auf einem Parkplatz durch. Florian Becker macht einige Koordinationsübungen mit einem nervös wirkenden Mann.