Illegaler Welpenhandel - Tierschützer Stefan KlippsteinJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 11.07.2023: Illegaler Welpenhandel - Tierschützer Stefan Klippstein
60 Min.Folge vom 11.07.2023Ab 12
Deutschlands härtester Tierschützer Stefan Klippstein entdeckt eine verdächtige Anzeige im Internet und bestellt einen Malteserwelpen bei einer polnischen Verkäuferin. Und: Nicht nur bei Tiertransporten mit LKW gibt es eine Menge Vorschriften zu beachten. Auch Landwirte, die ihre Kälber nur mal zur Auktionshalle im Nachbarort bringen, müssen darauf achten, dass ihre Fahrzeuge und Anhänger den Verkehrsvorschriften entsprechen.