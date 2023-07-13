Geisterfahrer und getunte E-Scooter - Polizei Fahrradstaffel BerlinJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 13.07.2023: Geisterfahrer und getunte E-Scooter - Polizei Fahrradstaffel Berlin
61 Min.Folge vom 13.07.2023Ab 12
Die Polizeifahrrad-Staffel Berlin sorgt mit insgesamt 60 Beamten für mehr Sicherheit in der Hauptstadt. Täglich sind sie auf Streifenfahrt und erleben die kuriosesten Fälle. Und: Wir begleiten Notfallsanitäter Klaus Hippe und Rettungssanitäter Moritz Ecker auf ihrer Nachtschicht. Es ist einiges los in München und ihr Einsatz wird dringend benötigt. Sie helfen, wo sie nur können und versorgen Patienten mit gebrochenen Armen, allergischen Reaktionen, zu viel Alkohol im Blut und mit Platzwunden.