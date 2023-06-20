Regungslos auf dem Kiesbett der IsarJetzt kostenlos streamen
Folge vom 20.06.2023: Regungslos auf dem Kiesbett der Isar
Schwerer Unfall an der Isar: Ein Mann ist von einer Brücke in die Tiefe, auf ein Kiesbett, gestürzt. Die Feuerwehrmänner der Feuerwache 5 in München müssen über Steckleitern zu ihm hinuntersteigen. Der Mann liegt regungslos am Boden. Zusammen mit einem Notarzt und Sanitätern versuchen die Feuerwehrmänner den Mann zu reanimieren. Und: Tierretter Stefan Bröckling fährt nach Lohne in Niedersachsen. Seit mehr als zwei Monaten wird in einem Waldstück regelmäßig ein abgemagerter Hund gesichtet.