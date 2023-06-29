Traktor zieht Hänger mit schweren MängelnJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 29.06.2023: Traktor zieht Hänger mit schweren Mängeln
62 Min.Folge vom 29.06.2023Ab 12
Guido Krosta und seine Kollegen von der Polizei Hameln haben einen Traktor in der Kontrolle. Das Gestänge der Bremse fehlt, somit ist der Hänger komplett ungebremst. Auch die Reifen sind nicht mehr verkehrstauglich. Wieso ist der Fahrer des Traktors mit einem ungebremsten Hänger unterwegs? Und: Stefan Orlandic arbeitet im Hamburger Flughafen Helmut Schmidt. Er sitzt an der Schnittstelle zwischen Bodenpersonal, Flughafen-Gate und Cockpit und sorgt dafür, dass die Maschinen auch sicher starten.