Nichts für schwache Hundenasen - Spürhunde in der AusbildungJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 22.08.2023: Nichts für schwache Hundenasen - Spürhunde in der Ausbildung
61 Min.Folge vom 22.08.2023Ab 12
Die Bloodhounds mit ihren Supernasen sind für vermisste Personen oft die letzte Rettung. Und er bildet die Superlative unter den Spürhunden aus: Armin Schweda. Im oberfränkischen Hof treten heute seine vier- und zweibeinigen Lehrlinge zum sogenannten Mantrailing – dem Aufspüren von Personen – an. Dieses Training ist nichts für schwache Hundenasen.