Motorradcops im Einsatz - Verbrecherjagd im Erzgebirge
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 24.08.2023: Motorradcops im Einsatz - Verbrecherjagd im Erzgebirge
61 Min.Folge vom 24.08.2023Ab 12
Ringo Schneider, Heiko Schäfer, Uwe Göhler und Uwe Koester haben das goldene Los gezogen. Die vier Vollblut-Biker können Ihre Leidenschaft mit dem Beruflichen verbinden. Sie sind bei der Motoradstaffel der Polizeidirektion Chemnitz beschäftigt. Aber der Job besteht nicht nur aus cruisen. Wenn es um Ordnungswidrigkeiten geht kennen die vier Profis kein Pardon.