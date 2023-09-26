Besuchermassen strömen zur Wiesn - MVG MünchenJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 26.09.2023: Besuchermassen strömen zur Wiesn - MVG München
34 Min.Folge vom 26.09.2023Ab 12
Es ist wieder Wiesn-Zeit. Knapp 20.000 Besucher steigen pro Stunde in die U-Bahn ein und wieder aus. An der Haltestelle Theresienwiese gibt es ein besonders Sicherheitskonzept. Einsatzleiter Norbert Grünleiter muss schauen, dass er die Besuchermassen unter Kontrolle behält. Ein Kampf gegen Windmühlen…