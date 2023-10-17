Mangelhafte Motorräder - Motorradkontrolle Bad Münder Jetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 17.10.2023: Mangelhafte Motorräder - Motorradkontrolle Bad Münder
61 Min.Folge vom 17.10.2023Ab 12
Bad Münder bei Hannover. Die Polizisten Jonica Dithmar und Jörg Eisebitt kontrollieren heute an der beliebten Biker-Strecke L401 in Niedersachsen. Bereits bei den ersten Motorrädern fallen ihnen technische Mängel auf. Ist die Fahrt für die Biker früher zu Ende als erwartet?