Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 01.02.2024: Falsche Spur – Poserkontrolle Berlin
60 Min.Folge vom 01.02.2024Ab 12
Die Motoren aufheulen lassen, ist inzwischen längst normal auf dem Berliner Kurfürstendamm. Hier treffen sich regelmäßig Poser und Tuner, die ihre teuren und aufgemotzten Karren zeigen. Die Polizisten Oliver W. und sein Kollege Michel F. führen hier mit weiteren Kollegen eine größere Verkehrskontrolle durch. Und schon nach wenigen Minuten fällt den beiden der ersten Verkehrssünder auf.