Kabel EinsFolge vom 14.11.2024
61 Min.Folge vom 14.11.2024Ab 12

Restauranttesterin und "Kölsch-Mädchen" Mirjam von der Mark, genannt "Missy", sucht heute das beste “Himmel und Erde“ in Köln. Das beliebte Traditionsgericht besteht aus Blutwurst, Kartoffelpüree, Apfelkompott und Schmorzwiebeln. Die Foodtesterin testet die Qualität, den Geschmack und die Preise des lokalen Klassikers. Schwebt sie danach im rheinischen Himmel oder holen die saftigen Preise sie zurück auf die Erde?

