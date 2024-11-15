Gefiederte und stachelige Patienten: Wildvogelpflegestation KirchwaldJetzt kostenlos streamen
Folge vom 15.11.2024: Gefiederte und stachelige Patienten: Wildvogelpflegestation Kirchwald
Constantin Wagner und sein Team von der Wildvogelpflegestation in Kirchwald bekommen heute einen ganz besonderen Schützling von Spaziergängern gebracht: Wenige Tage alte Waldschnepfenküken. Die dehydrierten und ausgekühlten Küken versuchen die Tierpfleger schnellstmöglich aufzupäppeln, um sie wieder in die Freiheit zu entlassen.