Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 05.03.2024: Raus aus dem Matsch – Abschlepper Offenbach
60 Min.Folge vom 05.03.2024Ab 12
Benjamin Richter vom Abschleppdienst Offenbach zieht seit 15 Jahren Falschparker von der Straße. Je komplizierter die Aufgabe, desto mehr Spaß macht ihm der Job. Was er gar nicht mag: Einsätze in matschigem Gelände. Doch genau das erwartet ihn heute: Ein Baustellenfahrzeug kann nicht mehr lenken und muss in die Werkstatt.