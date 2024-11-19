Streit unter Nachbarn: Polizeistreife GarbsenJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 19.11.2024: Streit unter Nachbarn: Polizeistreife Garbsen
60 Min.Folge vom 19.11.2024Ab 12
In Garbsen bei Hannover haben die Polizisten Florian S. und Marvin K. in ihrer Nachtschicht alle Hände voll zu tun. In einem Gästehaus kommt es zu heftigen Streitigkeiten und die Polizei muss jetzt schlichten. Zudem meldet eine Frau in einem Mehrfamilienhaus einen verdächtigen Mann an ihrer Kellertür.