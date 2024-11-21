Ein Berliner als Sheriff in Kalifornien: US Cop Richard Geng im EinsatzJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 21.11.2024: Ein Berliner als Sheriff in Kalifornien: US Cop Richard Geng im Einsatz
60 Min.Folge vom 21.11.2024Ab 12
Monterey County im Norden von Kalifornien: das Revier von Deputy Sheriff Richard Geng. Täglich ist der gebürtige Berliner auf Streife, um für Recht und Ordnung zu sorgen. Er führt Verkehrskontrollen durch, ermittelt in Diebstahlsdelikten und beschlagnahmt Drogen. Seine Lebensversicherung ist seine Ausrüstung. Bewaffnet wie eine Ein-Mann-Armee stellt er sich den Herausforderungen seines Jobs als Gesetzeshüter.