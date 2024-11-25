Frank Schirmacher testet Falafel in Frankfurt am MainJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 25.11.2024: Frank Schirmacher testet Falafel in Frankfurt am Main
60 Min.Folge vom 25.11.2024Ab 12
Die Falafel ist eines der beliebtesten Spezialitäten der Levante-Küche. Außen kross frittiert, innen saftig, mit Kräutern gefüllt und Gewürzen verfeinert - so sollten die Kichererbsen-Bällchen zubereitet sein. Koch und Food Influencer Frank Schirmacher ist in Frankfurt unterwegs und sucht die leckerste Falafel zu einem fairen Preis. Dabei stößt er auf einzigartige Geschmackserlebnisse, bunte Kochkünste und wahre Küchen-Geheimnisse