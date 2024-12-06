Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel Eins
60 Min.

Döner Kebab - ein beliebtes Fast Food Gericht, bei dem die Teigtaschen meist klassisch mit Fleisch, Salat, Gemüse und Soße gefüllt sind. Doch welche kreativen Döner Kreationen gibt es noch? Koch und Food-Influencer Frank Schirmacher ist in Frankfurt am Main unterwegs und versucht genau das herauszufinden. Er sucht den besten Spezial-Döner der Stadt, welcher sich von der breiten Masse abhebt und etwas ganz Besonderes bietet.

