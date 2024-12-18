Autobahn Bauaufseher MattuschkaJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 18.12.2024: Autobahn Bauaufseher Mattuschka
61 Min.Folge vom 18.12.2024Ab 12
An der A 117 südlich von Berlin entsteht die neue Autobahnauffahrt „Hubertus“ mit einer neuen Brücke über zwei Bahngleise, einer neuen Straße und zwei Kreisverkehren. Es ist eine Großbaustelle mit Kostenpunkt: 25 Millionen Euro. Thomas Mattuschka ist Chef-Bauüberwacher bei der Autobahn GmbH des Bundes und verantwortlich für das gesamte Projekt.