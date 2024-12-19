Razzia auf der Automechanika - Zoll FrankfurtJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 19.12.2024: Razzia auf der Automechanika - Zoll Frankfurt
62 Min. Ab 12
Kirsten Jung und Elias Kaup vom Zoll suchen auf der Automechanika in Frankfurt nach Plagiaten. Die Zöllner ziehen täuschend echte Scheinwerfer und Stoßfänger aus dem Verkehr, um die Wirtschaft in Deutschland vor Milliardenverlusten zu schützen. Die Strafen sind drastisch: hohe Bußgelder, Haftstrafen und millionenschwere Schadenersatzforderungen. Werden sie gefälschte Teile aufspüren?