Folge vom 20.12.2024: Ab auf den Baum – Baumpflege in München
Im Münchner Süden steht für Chef Valentin Jaspers und für die Baumkletterer Noam und Chris Baumpflege an. In mehr als 6 Meter Höhe entfernen sie Totholz aus einem Baum, damit er sicher und gesund bleibt. Für einen dicken Ast benötigt Noam eine Motorsäge – eine gefährliche Herausforderung in dieser Höhe.