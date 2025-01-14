Illegalen Tierhändlern auf der Spur: Tierschützerin Jana HogerJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 14.01.2025: Illegalen Tierhändlern auf der Spur: Tierschützerin Jana Hoger
62 Min.Folge vom 14.01.2025Ab 12
Jana Hoger von der Tierschutzorganisation PETA ist in Berlin unterwegs, um illegalen Haustierhändlern das Handwerk zu legen. Denn noch immer ist der illegale Verkauf von Tierbabys deutschlandweit ein Millionen-Geschäft. Kommt es hart auf hart, bekommt die Tierschützerin Unterstützung der Polizei.