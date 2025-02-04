An der Grenze zu Österreich: Einsätze der Bundespolizei FreilassingJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 04.02.2025: An der Grenze zu Österreich: Einsätze der Bundespolizei Freilassing
60 Min.Folge vom 04.02.2025Ab 12
Im Berchtesgadener Land kontrollieren die Bundespolizisten Johannes und Stefan Reiseverkehr zwischen den Ländern am Bahnhof Freilassing. Immer wieder versuchen hier Menschen illegal nach Deutschland einzureisen, aber Bahnhöfe ziehen auch Drogenabhängige oder Alkoholiker an. Die Polizisten müssen zu einem betrunkenen Randalierer, doch der Fall nimmt eine ungeahnte Wendung.