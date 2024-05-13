XXL-Säge - Mobiles Sägewerk Jens KettelhakeJetzt kostenlos streamen
Folge vom 13.05.2024: XXL-Säge - Mobiles Sägewerk Jens Kettelhake
Jens Kettelhake ist mit seinem XXL-Mobilsägewerk in ganz Deutschland unterwegs. Kein Baumstamm ist für ihn zu groß. Unter seinen Kunden finden sich Landwirte, Tischler aber auch Influencer und Adlige. Jens Kettelhake rückt an, wenn sich die Baumstämme aufgrund der Größe oder Entfernung nicht mehr zu einem Sägewerk liefern lassen. Doch die Arbeit ist nicht ungefährlich.