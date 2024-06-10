Verkehrschaos auf der A2 - Autobahnpolizei GarbsenJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 10.06.2024: Verkehrschaos auf der A2 - Autobahnpolizei Garbsen
61 Min.Folge vom 10.06.2024Ab 12
Die Polizisten Laura G. und Tjard S. von der Autobahnpolizei Garbsen werden auf der A2 zu einem Unfall gerufen: Ob es bei dem Crash zweier Autos Verletzte gibt, wissen die beiden noch nicht. Und: Im Baustellenbereich eines Autobahnabschnittes überholt ein Auto-Fahrer auf dem Standstreifen. Tjard S. und Laura G. nehmen die Verfolgung auf. Können sie den Fahrer noch schnappen?