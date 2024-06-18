Zum Inhalt springenBarrierefrei
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Schwarmalarm für den Naturschutzbund Berlin

Kabel Eins
Folge vom 18.06.2024
Schwarmalarm für den Naturschutzbund Berlin

Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 18.06.2024: Schwarmalarm für den Naturschutzbund Berlin

Folge vom 18.06.2024

Berlin – Hornissenretterin Melanie sticht heute in ihrem Imkeranzug heraus. Sie ist in Sachen Wespen, Hummeln und Hornissen für den Berliner Naturschutzbund unterwegs und hilft Anwohnern, unter deren Dach es summt und brummt. In einem Einfamilienhaus möchte sie nun ein Nest retten, um es umzusiedeln. Dafür erfordert es allerdings ein gewisses Know-How, denn weibliche Hornissen können stechen.

