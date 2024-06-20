Aufräumaktion nach dem Karneval der KulturenJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 20.06.2024: Aufräumaktion nach dem Karneval der Kulturen
Folge vom 20.06.2024
Die Hauptstadt feiert den Karneval der Kulturen. Der vielfältige und bunte Straßenumzug durch Berlin Kreuzberg zieht eine halbe Million Menschen an. Und wo viele feiern, entsteht viel Müll. Nezih, Sven und Uwe sind für die Aufräumarbeiten des Großevents zuständig. In kürzester Zeit müssen sie die Straßen von Glasfalschen und anderem Müll befreien und dabei – neben ihren Fünftonnern – auch den ein oder anderen Feierwütigen unter Kontrolle bekommen.