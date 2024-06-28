Saisonauftakt mit der Wasserschutzpolizei ChiemseeJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 28.06.2024: Saisonauftakt mit der Wasserschutzpolizei Chiemsee
61 Min.Folge vom 28.06.2024Ab 12
Der diesjährige Saisonauftakt der Hobby- und Sportfischer am Chiemsee steht an. Damit an Bayerns größtem See der Freizeitspaß unbeschwert und unbeschadet vonstattengehen kann, sorgen Roland und Tom von der Wasserschutzpolizei Prien für Ordnung und Sicherheit. Und ihnen entgeht nichts.