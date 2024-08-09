Generalprobe im Dorint Hotel mit Küchenchef Sebastian HölscherJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 09.08.2024: Generalprobe im Dorint Hotel mit Küchenchef Sebastian Hölscher
61 Min.Folge vom 09.08.2024Ab 12
Kochen will gelernt sein. Und das am besten mit Leidenschaft. So wie es bei Küchenchef Sebastian Hölscher aus dem Dorint Hotel in Oberursel der Fall ist. Der Profi-Koch bildet im Hotelrestaurant “Villa Gans” die neue Generation Köche aus und schickt auch dieses Jahr zwei seiner Azubis in die Abschlussprüfung. Das heutige Probekochen zeigt, ob sie dafür reif genug sind.