Kontrolle an der A8: Autobahnpolizei LudwigsburgJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 18.10.2024: Kontrolle an der A8: Autobahnpolizei Ludwigsburg
61 Min.Folge vom 18.10.2024Ab 12
Großkontrolle an der A8 bei Stuttgart. Über 70 Einsatzkräfte von Polizei, Zoll, Eichamt und vom Strahlungsamt überprüfen Fahrzeuge und ihre Fahrer. Mit dabei sind auch die Verkehrspolizisten Yeliz Ulusoy und Oliver Pieratzki. Ihre Spezialgebiete sind die Kontrolle der Ladung bei Transportern, die Überprüfung der Fahrtüchtigkeit und illegales Tuning. Welche Verstöße stellen sie festgestellt?