Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 18.09.2024: LKW – Kontrollen auf der A8
61 Min.Folge vom 18.09.2024Ab 12
Tickende Zeitbomben entschärfen – das ist der Job von Johann Schönberger und Ludwig Epp von der Verkehrspolizei Rosenheim. An der A8 Salzburg-München, dem Ende der sogenannten Balkan-Route, kontrollieren sie den Schwerverkehr. Bei einem LKW stimmt so gut wie gar nichts: Ladungssicherung, Abmessungen und Geschwindigkeit. Zudem entdecken sie bei einem zweiten LKW einen schweren Schaden an einem Reifen. Eine Gefahr für den LKW-Fahrer selbst und auch für andere Verkehrsteilnehmer.