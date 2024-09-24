Mit Eiseskälte gegen den SchmutzJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 24.09.2024: Mit Eiseskälte gegen den Schmutz
60 Min.Folge vom 24.09.2024Ab 12
Im niedersächsischen Lingen ist der Firmensitz des Trockeneis-Unternehmens „KryoKraft-Emsland.“ Hier sind Frank Bertling und sein Sohn Pascal Bertling mit ihrer Trockeneis-Methode unterwegs, um mit Kältekraft gegen Schmutz vorzugehen. Sie entfernen mit dem frostigen Verfahren unter anderem lästige Graffitis von Mauer und Parkbänken oder Verunreinigungen von Autos