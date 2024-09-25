Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Ein Herz für Tiere – Tierrettung Kraft Greifswald

Kabel EinsFolge vom 25.09.2024
Ein Herz für Tiere – Tierrettung Kraft Greifswald

Ein Herz für Tiere – Tierrettung Kraft GreifswaldJetzt kostenlos streamen

Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 25.09.2024: Ein Herz für Tiere – Tierrettung Kraft Greifswald

60 Min.Folge vom 25.09.2024Ab 12

Klaus Kraft aus Medow bei Anklam ist Gründer der Tierrettung Greifswald. Der Tierretter und seine ehrenamtlichen Kollegen sind 24 Sunden an 7 Tagen in der Woche erreichbar. Mit ihrer Arbeit schenken sie Menschen und Tieren Hoffnung. Ob verletzt, krank oder entflohen - sie helfen jedem Tier in Not. Ob Katze, Vogel oder Igel - Klaus Kraft nimmt jede Strecke auf sich und kümmert sich um jedes verletzte oder kranke Tier in Not.

Alle verfügbaren Folgen