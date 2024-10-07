Lkw-Gefahrgutkontrolle Bremerhaven mit FolgenJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 07.10.2024: Lkw-Gefahrgutkontrolle Bremerhaven mit Folgen
60 Min.Folge vom 07.10.2024Ab 12
Matthias Clemens und Nils Spichal sind bei der Polizei Bremerhaven die Spezialisten für Gefahrguttransporte. Bei einem Gefahrguttransport werden giftige oder ätzende Stoffe transportiert. Die Polizisten kontrollieren dabei die Kennzeichnung, die Ladungssicherung und die notwendige Ausrüstung. Entdecken die Polizisten Missachtungen bei den Lkws, können Bußgelder sowohl für den Fahrer als auch für den Beförderer die Folge sein.