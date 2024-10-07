Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Lkw-Gefahrgutkontrolle Bremerhaven mit Folgen

Kabel EinsFolge vom 07.10.2024
Lkw-Gefahrgutkontrolle Bremerhaven mit Folgen

Lkw-Gefahrgutkontrolle Bremerhaven mit FolgenJetzt kostenlos streamen

Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 07.10.2024: Lkw-Gefahrgutkontrolle Bremerhaven mit Folgen

60 Min.Folge vom 07.10.2024Ab 12

Matthias Clemens und Nils Spichal sind bei der Polizei Bremerhaven die Spezialisten für Gefahrguttransporte. Bei einem Gefahrguttransport werden giftige oder ätzende Stoffe transportiert. Die Polizisten kontrollieren dabei die Kennzeichnung, die Ladungssicherung und die notwendige Ausrüstung. Entdecken die Polizisten Missachtungen bei den Lkws, können Bußgelder sowohl für den Fahrer als auch für den Beförderer die Folge sein.

Alle verfügbaren Folgen