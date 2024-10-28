Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Verkehrsdienst Bremerhaven

Kabel EinsFolge vom 28.10.2024
Verkehrsdienst Bremerhaven

Verkehrsdienst BremerhavenJetzt kostenlos streamen

Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 28.10.2024: Verkehrsdienst Bremerhaven

61 Min.Folge vom 28.10.2024Ab 12

Inka Brüggemann und Michael Zein, vom Verkehrsdienst der Polizei Bremerhaven, fahren heute Streife. Sie setzen die Verkehrsordnung auf den öffentlichen Straßen Bremerhavens durch - gegebenenfalls durch gezielte Kontrollen und eventuelle Sanktionierungen bei Verstößen. Das reicht von der mündlichen Verwarnung bis hin zu Strafen von mehreren tausend Euro, die im kommerziellen Güterverkehr keine Seltenheit sind.

Alle verfügbaren Folgen