Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Sommer, Sonne, Campingplatz!

Kabel EinsFolge vom 11.09.2024
Sommer, Sonne, Campingplatz!

Sommer, Sonne, Campingplatz!Jetzt kostenlos streamen

Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 11.09.2024: Sommer, Sonne, Campingplatz!

60 Min.Folge vom 11.09.2024Ab 12

Urlaubsfeeling in Kroatien. Mit dem „Autocamp Nordsee“ in Pakostane an der Adriaküste hat Auswanderer Holger Frenzel ein erfolgreiches Familienunternehmen aufgebaut. Gemeinsam mit seinen Söhnen Kai und Tim hält er hier sieben Monate im Jahr den Laden am Laufen. Holger ist ein echter Allrounder – er organisiert, schreibt Reservierungen, koordiniert das Personal und erfüllt alle Wünsche seiner Gäste. Sieben Monate ist die Familie jeden Tag im Einsatz .

Alle verfügbaren Folgen