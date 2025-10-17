Thema u. a: Motorradkontrolle Pforzheim und Aqua Magis RutschenkontrolleJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 17.10.2025: Thema u. a: Motorradkontrolle Pforzheim und Aqua Magis Rutschenkontrolle
61 Min.Folge vom 17.10.2025Ab 12
Die kurvenreichen Landstraßen rund um Pforzheim locken jedes Jahr hunderte Motorradfahrer an. Nach zahlreichen tödlichen Unfällen in der letzten Saison kontrollieren die Verkehrspolizei in diesem Jahr verstärkt. Neben illegalen Umbauten, die die Verkehrssicherheit beeinträchtigen können, gehen bei der Polizei immer wieder Bürgerbeschwerden wegen zu lauten Auspuffanlagen ein.