Kabel EinsFolge vom 23.10.2025
Folge vom 23.10.2025: Thema u.a.: Kontrolltag im Frankfurter Gartenverein „Gutleut“

61 Min.Folge vom 23.10.2025Ab 12

Im Frankfurter Kleingartenverein „Gutleut“, Anlage I ist für Claudia Geist und Katrin König heute großer Kontrolltag: Für mehr als 100 Pächter hier gibt es einige Regeln, die zu beachten sind – allerdings hält sich nicht jeder daran. Egal ob wild-wucherndes Unkraut, umweltschädliche Plastikplanen oder falsch bepflanzte Parzellen - den zwei Kontrolleurinnen entgeht kein Verstoß.

