Thema u. a.: Hauptzollamt Dortmund: Festnahme im Imbiss

Kabel EinsFolge vom 03.03.2025
61 Min.Folge vom 03.03.2025Ab 12

Jan und Marcus vom Hauptzollamt Schwarzarbeiter kontrollieren bei ihrem ersten Einsatz einen Imbiss. Hier besteht der Verdacht, dass Mitarbeiter ohne Erlaubnis arbeiten. Unterstützt werden sie dabei von fünf weiteren Zollbeamten, denn immer wieder flüchten Personen vor der Kontrolle. Auch diesmal?

