Thema u.a.: Bundespolizei Nürnberg HauptbahnhofJetzt ohne Werbung streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 08.04.2025: Thema u.a.: Bundespolizei Nürnberg Hauptbahnhof
60 Min.Folge vom 08.04.2025Ab 12
Am Hauptbahnhof Nürnberg sind Elena und Johannes von der Bundespolizei auf Streife. In einer Spielhalle hat ein Mann einen anderen mit einem Teppichmesser bedroht und gestoßen, mit einem Teppichmesser bedroht und gestoßen – eine Straftat. Während Elena und Johannes das Opfer vernehmen, werten ihre Kollegen parallel Fotos von Überwachungskameras aus, um den geflüchteten Täter zu finden. Die Fahndung läuft.