Kabel EinsFolge vom 30.05.2025
61 Min.Folge vom 30.05.2025Ab 12

Großkontrolle an der A65 bei Landau. Mit dabei die Polizisten Stefan Klinker und Caroline El-Hassouni. Sie kontrollieren den technischen Zustand, die Ladungssicherung, die gefahrene Geschwindigkeit sowie die und Lenk- und Ruhezeiten des Fahrers. So wollen die Polizisten sicherstellen, dass keine Gefahr für andere Verkehrsteilnehmer besteht.

