Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Thema u.a.: Gemeinsam gegen Mikroplastik: Müllsammelaktion am Main

Kabel Eins
Folge vom 11.07.2025
Thema u.a.: Gemeinsam gegen Mikroplastik: Müllsammelaktion am Main

Thema u.a.: Gemeinsam gegen Mikroplastik: Müllsammelaktion am MainJetzt kostenlos streamen

Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 11.07.2025: Thema u.a.: Gemeinsam gegen Mikroplastik: Müllsammelaktion am Main

61 Min.
Ab 12

Rund 1,5 Millionen Tonnen Mikroplastik landen jedes Jahr in den Meeren – vieles davon über Flüsse. Uhrmacherin und Umweltbeauftragte Catharina Mudra, ihr Team von MainCleanup und Freiwillige aus Marktheidenfeld wollen das ändern. Beim großen Reinigungstag sammeln sie Müll entlang von 12 Kilometern Mainufer. Im letzten Jahr fanden sie sogar E-Roller, Fahrräder und Reifen.

