Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 23.06.2025
Foodtester Mirko Reeh ist heute im 17. Bundesland unterwegs: Am Ballermann auf Mallorca testet der Koch zwischen und mit Feierwütigen das Imbissangebot. Dabei geht es ihm um Geschmack, Qualität und Service – kurzum: Wo gibt’s nach der Party noch einen guten Snack? So viel sei verraten: So manches Essen fällt selbst bei den angetrunkenen Party-Urlaubern durch…