Thema u. a.: Schmutz hat keine Chance! Die Steinreiniger aus Rostock

Kabel Eins
Folge vom 13.02.2025
62 Min.
Ab 12

Robert und Stefan haben Moos, Flechten und Algen den Kampf angesagt. Sie reinigen seit zehn Jahren in ganz Mecklenburg-Vorpommern Terrassen, Fassaden, Plätze und öffentliche Wege. Heute sind sie bei Christian. Der Hausbesitzer hat seine 90 Quadratmeter große Terrasse schon lange nicht reinigen lassen und dementsprechend verwittert sieht sie auch aus. Und: Dominik Wetzel testet Rindswurst in Frankfurt

