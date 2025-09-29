Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel EinsFolge vom 29.09.2025
61 Min.Folge vom 29.09.2025Ab 12

Der Hauptbahnhof von Hannover ist an Fahrgastzahlen gerechnet der sechst-größte Bahnhof Deutschlands. Besonders am Abend häufen sich die Problemfälle: Alkohol, Belästigungen oder gar handgreifliche Auseinandersetzungen. Die Bundespolizisten Dennis und Christopher sind zur Stelle, wenn es brenzlig wird, und immer bereit zu helfen – selbst wenn ein Lehrer zwei Schülerinnen vermisst.

