Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Thema u. a.: Bundeswehr übt das Panzer-Gefecht

Kabel EinsFolge vom 10.09.2025
Thema u. a.: Bundeswehr übt das Panzer-Gefecht

Thema u. a.: Bundeswehr übt das Panzer-GefechtJetzt kostenlos streamen

Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 10.09.2025: Thema u. a.: Bundeswehr übt das Panzer-Gefecht

62 Min.Folge vom 10.09.2025Ab 12

Sie trainieren für den Ernstfall. Dazu gehört auch das Schießen mit scharfer Munition. Achtung Kontrolle hat Panzerkommandant David und seine Besatzung bei einer Gefechtsübung auf dem Truppenübungsplatz in Bergen begleitet. Mit dem Leopard 2A7V, trainiert der Feldwebel, sein Richtschütze, der Ladeschütze und der Fahrer den Angriff in einem Panzerzug.

Alle verfügbaren Folgen